В центре Праги произошла стрельба

Стрельба, в результате которой тяжелые ранения получила 50-летняя женщина, произошла во вторник на Белеградской улице в центре Праги.

Стрельба, в результате которой тяжелые ранения получила 50-летняя женщина, произошла во вторник на Белеградской улице в центре Праги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь пражской службы спасения Яна Поштова.

Женщина, по ее словам, была ранена во время стрельбы на Белеградской улице в Праге. "Раненая в тяжелом состоянии доставлена в больницу", - сказала она.

Между тем, представители полиции проинформировали, что пострадавшая является сотрудницей биржи труда. В нее выстрелил мужчина примерно 60-летнего возраста. К его поиску и задержанию подключены бойцы спецназа.