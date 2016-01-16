​В центре переработки нефтяных песков в Канаде произошел взрыв, один человек погиб

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В центре переработки нефтяных песков компании Nexen Energy в канадской провинции Альберта произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, в результате один человек погиб, и еще один находится в критическом состоянии.

"Nexen в данный момент находится в процессе вывода из эксплуатации своего предприятия, который может занять до 12 часов", - сообщил телеканалу представитель компании.

По его словам, взрыв прогремел примерно в 17 часов в пятницу по местному времени. Его причины устанавливаются.