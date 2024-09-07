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В центре Парижа тысячи человек проводят акцию протеста, требуя отставки Макрона

В центре Парижа тысячи человек проводят акцию протеста, требуя отставки Макрона Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 18:20
В центре Парижа тысячи человек проводят акцию протеста, требуя отставки Макрона

Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Макрона в отставку!", "Остановим макроновский силовой переворот!", "Макрон - разрушитель демократии!" - скандируют участники манифестации. Кроме того, собравшиеся сторонники левых партий выражают возмущение тем, что президент после почти двухмесячных консультаций назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье, отклонив кандидатуру, предложенную левым "Новым народным фронтом" (ННФ).

Они также скандируют лозунги против Марин Ле Пен и ее партии "Национальное объединение", поскольку считают, что с назначением "правого" премьера у нее будет больше влияния на действующее правительство.

Большинство участников акции - активисты левых политических партий, студенческих и молодежных организаций. Особенно заметны активисты с флагами левого альянса "Новый народный фронт" и партии "Неподчинившаяся Франция", среди которых присутствуют как депутаты от этой партии, так и сам ее основатель Жан-Люк Меланшон.

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