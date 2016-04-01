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    ​В центре Парижа произошел взрыв - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    В результате взрыва бытового газа ранения получили по меньшей мере 5 человек

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв бытового газа произошел сегодня в здании в 6-м округе Парижа, на улице 4 Bérite. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Le Parisien", в результате взрыва ранения получили по меньшей мере 5 человек. 

    Как заявил владелец одного из ресторанов, расположенных неподалеку от места взрыва, в квартире на первом этаже здания возник пожар. Пожарные прибыли для его тушения, но потом произошел взрыв и часть здания разрушилась.

    ***14:46

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центре Парижа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня газета "Нувель обсерватер" со ссылкой на очевидцев.

    Причины произошедшего выясняются.

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