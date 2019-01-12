В центре Парижа прогремел мощный взрыв - ВИДЕО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В центре Парижа прогремел взрыв, передает report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз.

В столичной префектуре подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

По данным телеканала BFM, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб - но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" - граждан, недовольных ростом цен и налогов.