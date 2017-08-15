В центре Нью-Йорка сотни протестующих ожидают приезда Трампа

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сотни протестующих против политики Дональда Трампа вышли в понедельник вечером к небоскребу Trump Tower, ожидая приезда президента США в неофициальную резиденцию в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Около 17 часов протестующие стали собираться напротив небоскреба Трампа. Само здание полицейские защитили грузовиками с песком, а для митинга был огорожен тротуар вдоль Пятой авеню.

Полицейские объявили в мегафон, что блокировать движение на проезжей части запрещено, а также потребовали от митингующих оставить место на тротуаре для пешеходов.

"Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти", - гласят многие плакаты, которыми "вооружились" активисты.

Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism ("Отрицай расизм") считает, что администрацию Трампа можно назвать фашистской, так как, во-первых, при ней ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлоттсвилле. Во-вторых, Трамп пообещал показать КНДР "огонь, ярость и силу", которых мир не видел раньше, угрожая тем самым жизням миллионов людей.

Протесты в Нью-Йорке начались еще в воскресенье и стали ответом на события в Шарлоттсвилле и реакцию на произошедшее главы государства.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34.

Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе.