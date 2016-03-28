В центре Нью-Йорка неизвестные установили надгробие с именем Дональда Трампа

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Надгробие с именем американского миллиардера Дональда Трампа, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, было установлено неизвестными в Центральном парке Нью-Йорка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители властей города.

По сообщению, могильный камень уже убран.

Надгробие было замечено в воскресенье днем, а демонтировали его, по информации паркового управления города, спустя несколько часов. На снимках, которые успели сделать посетители Центрального парка, видно, что на камне выбит крест, узоры в виде цветов, имя миллиардера, дата его рождения - 1946 год, - а также фраза "Заставил Америку снова ненавидеть". Эта фраза на английском языке созвучная с лозунгом, под которым проходит предвыборная кампания Трампа: "Снова сделаем Америку великой".