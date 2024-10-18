В Мексике неизвестные застрелили двух человек

Два человека погибли, еще один получил ранение в результате вооруженного нападения в центре Мехико (Столица Мексики -ред.).

Два человека погибли, еще один получил ранение в результате вооруженного нападения в центре Мехико (Столица Мексики -ред.).

Как передает Report , об этом сообщила прокуратура Мехико в соцсети Х.

"Генеральная прокуратура Мехико расследует нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого были убиты двое мужчин и ранена женщина на улице в районе Сентро", - говорится в заявлении ведомства.

Столичное министерство общественной безопасности в свою очередь сообщило, что "полицейские, получив сообщение по радио, прибыли на место происшествия, где выяснили, что человек произвел несколько выстрелов в женщину и двух мужчин, которые были доставлены в медучреждения".

Преступление было совершено в обеденное время в двух кварталах от центральной площади мексиканской столицы Сокало. Как сообщает издание Milenio , пострадавшей оказалась глава объединения торговцев исторического центра Мехико Диана Санчес Барриос. По камерам наблюдения удалось установить, что нападавших было двое: один мужчина вел стрельбу, а другой ждал его на мотоцикле.

Через несколько часов после нападения в центре города в другом районе Мехико - Рома-Сур - рядом с торговым центром Parque Delta была застрелена адвокат Оралия Перес Гардуньо. Издание Milenio сообщило, что женщина ехала на машине, когда с ней поравнялись неизвестные на мотоцикле и открыли огонь.