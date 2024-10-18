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В Мексике неизвестные застрелили двух человек

В Мексике неизвестные застрелили двух человек Два человека погибли, еще один получил ранение в результате вооруженного нападения в центре Мехико (Столица Мексики -ред.).
Другие страны
18 октября 2024 г. 05:53
В Мексике неизвестные застрелили двух человек

Два человека погибли, еще один получил ранение в результате вооруженного нападения в центре Мехико (Столица Мексики -ред.).

Как передает Report, об этом сообщила прокуратура Мехико в соцсети Х.

"Генеральная прокуратура Мехико расследует нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого были убиты двое мужчин и ранена женщина на улице в районе Сентро", - говорится в заявлении ведомства.

Столичное министерство общественной безопасности в свою очередь сообщило, что "полицейские, получив сообщение по радио, прибыли на место происшествия, где выяснили, что человек произвел несколько выстрелов в женщину и двух мужчин, которые были доставлены в медучреждения".

Преступление было совершено в обеденное время в двух кварталах от центральной площади мексиканской столицы Сокало. Как сообщает издание Milenio, пострадавшей оказалась глава объединения торговцев исторического центра Мехико Диана Санчес Барриос. По камерам наблюдения удалось установить, что нападавших было двое: один мужчина вел стрельбу, а другой ждал его на мотоцикле.

Через несколько часов после нападения в центре города в другом районе Мехико - Рома-Сур - рядом с торговым центром Parque Delta была застрелена адвокат Оралия Перес Гардуньо. Издание Milenio сообщило, что женщина ехала на машине, когда с ней поравнялись неизвестные на мотоцикле и открыли огонь.

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