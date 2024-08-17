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В центре Лондона тушат пожар в музее

В центре Лондона тушат пожар в музее В центре Лондона около 100 пожарных тушат возгорание на крыше музея Somerset House.
Другие страны
17 августа 2024 г. 19:28
В центре Лондона тушат пожар в музее

В центре Лондона около 125 пожарных тушат возгорание на крыше музея Somerset House.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SkyNews.

"На месте инцидента работают 20 пожарных машин, специалисты поднялись на крышу здания при помощи двух 32-метровых лестниц. На видео и фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, как горит небольшой участок крыши музея. Над зданием поднимается серый дым", - говорится в сообщении.

По данным пожарной службы, причина возгорания на данный момент не известна.

"Лондонская пожарная бригада прибыла быстро, и мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы контролировать распространение огня", - заявили в музее.

Somerset House построен в 1547 году и пережил великий лондонский пожар. Когда-то здание было королевским дворцом, а теперь является центром искусств, культуры и развлечений.

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