В центре Лондона тушат пожар в музее

В центре Лондона около 100 пожарных тушат возгорание на крыше музея Somerset House.

В центре Лондона около 125 пожарных тушат возгорание на крыше музея Somerset House.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал SkyNews.

"На месте инцидента работают 20 пожарных машин, специалисты поднялись на крышу здания при помощи двух 32-метровых лестниц. На видео и фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, как горит небольшой участок крыши музея. Над зданием поднимается серый дым", - говорится в сообщении.

По данным пожарной службы, причина возгорания на данный момент не известна.

"Лондонская пожарная бригада прибыла быстро, и мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы контролировать распространение огня", - заявили в музее.

Somerset House построен в 1547 году и пережил великий лондонский пожар. Когда-то здание было королевским дворцом, а теперь является центром искусств, культуры и развлечений.