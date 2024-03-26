В центре Лондона прошел митинг фермеров

Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции, собрав на улицах британской столицы более 150 единиц сельхозтехники.
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"Более 150 единиц фермерской техники с их слепящими фарами и оглушающими гудками провели один из самых шумных протестов, которые видел Вестминстер (район в центре Лондона – ред.)", - пишет издание.
По данным газеты, причиной недовольства аграриев послужили низкие цены на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, которая оказывает "губительное воздействие" на местный бизнес.