В центре Лондона прошел митинг фермеров

Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции, собрав на улицах британской столицы более 150 единиц сельхозтехники.

Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции, собрав на улицах британской столицы более 150 единиц сельхозтехники.

Как передает Report , об этом сообщает газета Telegraph.

"Более 150 единиц фермерской техники с их слепящими фарами и оглушающими гудками провели один из самых шумных протестов, которые видел Вестминстер (район в центре Лондона – ред.)", - пишет издание.

По данным газеты, причиной недовольства аграриев послужили низкие цены на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, которая оказывает "губительное воздействие" на местный бизнес.