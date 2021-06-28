В центре Лондона прогремел взрыв

Пожарные в Лондоне тушат крупный пожар у станции метро Elephant Castle, где загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

Пожарные в Лондоне тушат крупный пожар у станции метро Elephant & Castle, где загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

Как передает Report, об этом говорится в аккаунте пожарной службы в Twitter .

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - отмечается в сообщении.

На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных.