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В центре Лондона прогремел взрыв

В центре Лондона прогремел взрыв Пожарные в Лондоне тушат крупный пожар у станции метро Elephant Castle, где загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.
Другие страны
28 июня 2021 г. 18:13
В центре Лондона прогремел взрыв

Пожарные в Лондоне тушат крупный пожар у станции метро Elephant & Castle, где загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

Как передает Report, об этом говорится в аккаунте пожарной службы в Twitter.

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - отмечается в сообщении.

На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных.

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