В центре Кишинева проходит акция

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В центре столицы Молдовы Кишиневе проходит акция представителей общественных организаций и ряда оппозиционных партий, выступающих против роста тарифов на электричество.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, протестующие разбили палаточный городок перед домом вице-председателя Демократической партии, известного в стране предпринимателя Влада Плахотнюка.

"Этот протест не проходит под партийными флагами, он открытый для всех граждан страны, которые возмущены действиями олигархов", — заявил один из организаторов акции Григорий Петренко.

Он отметил, что акции протеста планируется проводить ежедневно.