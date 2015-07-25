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    В центре Кишинева проходит акция

    Митингующие протестуют против роста тарифов на электричество

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В центре столицы Молдовы Кишиневе проходит акция представителей общественных организаций и ряда оппозиционных партий, выступающих против роста тарифов на электричество.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, протестующие разбили палаточный городок перед домом вице-председателя Демократической партии, известного в стране предпринимателя Влада Плахотнюка.

    "Этот протест не проходит под партийными флагами, он открытый для всех граждан страны, которые возмущены действиями олигархов", — заявил один из организаторов акции Григорий Петренко.

    Он отметил, что акции протеста планируется проводить ежедневно.

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