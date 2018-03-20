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    В центре Кишинева прогремел взрыв, погибли два человека

    Взрыв произошел в продуктовом магазине

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В центре столицы Молдавии прогремел взрыв, погибли два человека, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Несколько минут назад произошел взрыв на улице Армянская-Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека. Полиция находится на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе полиции.

    Местные СМИ передают, что в магазине взорвалась ручная граната, пострадали еще два человека.

    Центр Кишинева оцеплен.

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