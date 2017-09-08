 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве - ОБНОВЛЕНО

    Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

    Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    ***19:29

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате взрыва есть пострадавшие.

    Инцидент произошел между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, которую доставили в больницу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi