Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

***19:29

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате взрыва есть пострадавшие.

Инцидент произошел между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, которую доставили в больницу.