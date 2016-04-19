В центре Кабула прогремел взрыв - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли в результате подрыва террориста-смертника в центре Кабула, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Афганские талибы взяли на себя ответственность за теракт.
***10:09
Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался во вторник утром вблизи здания Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
В районе Пул-э-Махмуд Хан, где находятся здания министерств обороны, финансов и УНБ, слышна стрельба из стрелкового оружия.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что в результате взрыва в центральной части Кабула есть погибшие и раненые.
Как сообщил представитель местной больницы, после взрыва в медицинское учреждение поступили восемь легко раненных военнослужащих. Точные данные о жертвах пока не поступали.
***9:10
Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в центре столицы Афганистана, слышны звуки сирен у посольства США, cообщает Report со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в небе виден дым.
Информации о пострадавших нет.
News DepartmentАвтор новости
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