В результате взрыва в центре Кабула погибли 80 человек, 350 получили ранения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В результате взрыва в центре Кабула вблизи от иностранных посольств погибли 80 человек, более 350 получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на TOLO News, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана.

По предварительной информации, взрывное устройство было приведено в действие в час пик в дипломатическом квартале недалеко от посольства Германии.

При взрыве пострадали здания посольства Индии и Японии.

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

Центральная площадь города оцеплена полицией.

Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News, более 10 человек погибли при взрыве, более сотни пострадали.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.