В центре Италии произошел подземный толчок силой 4,4 балла

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в центре Италии в ночь на 4 декабря. О землетрясении сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Report.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 35 км к северу от города Аквила и в 111 км от Рима. Его очаг залегал на глубине 2 км.

О возможных разрушениях и пострадавших не сообщается. Отметим, что азербайджанский футбольный клуб "Карабах" находится в данный момент в Риме. Команда завтра сыграет с итальянской "Ромой" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.