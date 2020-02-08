В центре Индии загорелось высотное здание, есть серьезно пострадавшие

Семь пожарных получили ранения при тушении пожара в 21-этажном доме в городе Нави-Мумбаи в штате Махараштра в центре страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Пожар, который был вызван взрывом газового баллона, вспыхнул в квартире, расположенной на двух верхних этажах здания.

"По меньшей мере семь пожарных получили ранения во время тушения пожара. Они находятся в Национальном ожоговом центре. Трое из них находятся в реанимации, так как их травмы серьезны", - сказал начальник Центра управления катастрофами города Дадасахеб Чабуксвар.

На место пожара были направлены пожарные расчеты, которые используют вышки, чтобы добраться до горящей квартиры. Тушение пожара продолжается.