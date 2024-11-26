О нас

В центре города Саппоро произошел взрыв

В центре города Саппоро произошел взрыв Взрыв произошел в одном из зданий в центре города Саппоро на севере Японии.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 12:17
В центре города Саппоро произошел взрыв

Взрыв произошел в одном из зданий в центре города Саппоро на севере Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала NHK, за звуком взрыва последовал пожар, охвативший одно из зданий в центральном квартале города. По данным спасательных служб, по крайней мере три человека пострадали, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии без сознания. На месте работает около 20 пожарных расчетов, пытающихся ликвидировать пожар.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Пока не сообщается, что могло стать причиной взрыва.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sapporo explosion in Japan leaves three injured

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi