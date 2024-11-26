В центре города Саппоро произошел взрыв

Взрыв произошел в одном из зданий в центре города Саппоро на севере Японии.

Взрыв произошел в одном из зданий в центре города Саппоро на севере Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала NHK, за звуком взрыва последовал пожар, охвативший одно из зданий в центральном квартале города. По данным спасательных служб, по крайней мере три человека пострадали, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии без сознания. На месте работает около 20 пожарных расчетов, пытающихся ликвидировать пожар.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Пока не сообщается, что могло стать причиной взрыва.