В центре Гаваны в отеле прогремел мощный взрыв

Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие.

Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, причина взрыва пока не известна, но по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

"Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек", - сообщило издание Noticias Cuba. На снимках с места происшествия, которые публикуют в соцсетях, видно, что здание существенно разрушено. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.

Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880 году и реконструирован в 2005.