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В центре Гамалеи рассказали о происхождении коронавируса

В центре Гамалеи рассказали о происхождении коронавируса Коронавирус не был синтезирован, его происхождение стало итогом "классической вирусной эволюции в природе"
Другие страны
19 декабря 2020 г. 17:34
В центре Гамалеи рассказали о происхождении коронавируса

Коронавирус не был синтезирован, его происхождение стало итогом "классической вирусной эволюции в природе". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов, отметив, что на это указывает анализ всех его геномов.

Максютов также добавил, что обнаруженные в последнее время коронавирусы, которые имеются в природе, но не представляют опасности для человека, отличаются от SARS-CoV-2 не более чем на один процент.

С его мнением о происхождении вызвавшего пандемию коронавируса согласен и глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, на это указывает то обстоятельство, что РНК-содержащие вирусы очень быстро изменяются.

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