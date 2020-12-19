В центре Гамалеи рассказали о происхождении коронавируса

Коронавирус не был синтезирован, его происхождение стало итогом "классической вирусной эволюции в природе"

Коронавирус не был синтезирован, его происхождение стало итогом "классической вирусной эволюции в природе". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов, отметив, что на это указывает анализ всех его геномов.

Максютов также добавил, что обнаруженные в последнее время коронавирусы, которые имеются в природе, но не представляют опасности для человека, отличаются от SARS-CoV-2 не более чем на один процент.

С его мнением о происхождении вызвавшего пандемию коронавируса согласен и глава разработавшего вакцину "Спутник V" центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, на это указывает то обстоятельство, что РНК-содержащие вирусы очень быстро изменяются.