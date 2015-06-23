В центре Еревана сотни человек вышли на очередной митинг

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сотни человек собрались на митинг у здания Оперного театра в Ереване, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

На площади Свободы они проводят "шествие сплочения" в знак протеста против повышения тарифов на электричество, предусмотренного с 1 августа.

На площадь пришли некоторые представители радикальной оппозиции.

Участники шествия решили двинуться к проспекту Маршала Баграмяна, где находится президентский дворец, парламент и другие государственные учреждения.

Сейчас участок проспекта Месропа Маштоца рядом с Оперным театром занят митингующими. Полиция призывает их освободить проезжую часть.