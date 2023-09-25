В центре Еревана началась массовая акция протеста

Манифестанты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана.

Манифестанты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь собрались на площади Республики в центре Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна.

Напротив центрального входа в здание правительства в несколько рядов расположилась полиция. Участники митинга собираются в центральной части площади у сцены, с которой лидеры протестного движения обращаются к участникам митинга.