​В центре Джакарты произошел взрыв

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По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего в центре столицы Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

По данным издания, взрыв произошел рядом с Национальным монументом независимости - 132-метровой башней в центре площади Свободы, по периметру которой расположены президентский дворец, здания ряда государственных ведомств, в том числе Минобороны, а также посольство США.

По информации газеты, пострадавшие - военнослужащие.