В центре Дублина после нападения с ножом пострадали три человека

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в центре Дублина.

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в центре Дублина.

Как передает Report , об этом сообщили в столичном полицейском управлении.

Нападавший был задержан полицейскими рядом с местом преступления, пострадавшие госпитализированы. Предварительно, угрозы для их жизни нет.

"Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и призываю всех, кто располагает информацией о произошедшем, связаться с полицией", - заявил премьер-министр страны Михол Мартин.

В полиции Дублина пока исходят из того, что подозреваемый, которому около 20 лет, действовал в одиночку. О его мотивах и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.