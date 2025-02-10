В центре Дублина после нападения с ножом пострадали три человека

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в центре Дублина.
Как передает
Нападавший был задержан полицейскими рядом с местом преступления, пострадавшие госпитализированы. Предварительно, угрозы для их жизни нет.
"Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и призываю всех, кто располагает информацией о произошедшем, связаться с полицией", - заявил премьер-министр страны Михол Мартин.
В полиции Дублина пока исходят из того, что подозреваемый, которому около 20 лет, действовал в одиночку. О его мотивах и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.