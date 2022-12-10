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В центре Дрездена вооруженный мужчина захватил заложников

В центре Дрездена вооруженный мужчина захватил заложников Сегодня в центре Дрездена вооруженный мужчина захватил заложников, число которых пока неизвестно.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 15:32

Сегодня в центре Дрездена вооруженный мужчина захватил заложников, число которых пока неизвестно.

Как передает Report со ссылкой на DW, полиция оцепила центр города.

Злоумышленник забаррикадировался в торговом центре Altmarktgalerie. К месту происшествия стянуты силы полицейского спецназа.

Между тем, как передает газета Bild, вооруженный мужчина утром убил свою 70-летнюю мать в квартире, которая находится в районе Пролис, а затем отправился к радиостанции в центре города, стреляя из пистолета по окружавшим его людям.

В настоящее время проводится эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. Полиция обратилась к населению с просьбой держаться подальше от этого района. Расположенный поблизости рождественский рынок закрыт.

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