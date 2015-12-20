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    ​В центре для беженцев в Норвегии возник пожар

    Пострадавших нет, однако здание серьезно повреждено огнем

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В норвежском поселке Скафсо возник пожар в здании, где местные власти планировали разместить беженцев.

    Как передает Report со ссылкой на Dagbladet, пострадавших нет, однако здание серьезно повреждено огнем.

    «Пока что мы не знаем, из-за чего возникло возгорание, и работаем с несколькими версиями, в том числе и о поджоге», — сообщила представительница местного управления полиции Гуро Сильян.

    Сотрудники пожарных служб ликвидировали возгорание.

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