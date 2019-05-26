​В центре Бордо загорелись несколько зданий

Более 100 пожарных были мобилизованы для тушения пожара в нескольких зданиях в центре города Бордо.

Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пожар возник в 17:00 на втором этаже одного из зданий в центре и быстро перебрался на другие строения, из которых были эвакуированы люди.

"На данный момент рано говорить о пострадавших", - сообщили пожарные.

Происхождение огня пока также остается неизвестным. Район происшествия оцеплен полицией.