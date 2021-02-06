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В результате взрыва в Бордо погибли два человека, двое пропали без вести

В результате взрыва в Бордо погибли два человека, двое пропали без вести Предварительной причиной взрыва стала утечка газа
Другие страны
6 февраля 2021 г. 14:15
В результате взрыва в Бордо погибли два человека, двое пропали без вести

Три человека пострадали, двое числятся пропавшими без вести при взрыве в жилом здании в Бордо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на спасательные службы.

Отголоски взрыва были слышны по всему кварталу. Были выбиты стекла в магазинах.

На место ЧП прибыли спасательные службы и полиция.

13.46

В здании, находящемся недалеко от центра французского города Бордо, прогремел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает французская региональная газета Sud Ouest.

По данным издания, предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Строение получило значительные повреждения, сохраняется угроза обрушения.

На место происшествия выехали спасательные службы и правоохранительные органы.

https://twitter.com/Nicolaplume33/status/1357958047402967040?s=20

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