​В центре Бейрута проходят акции протеста

Демонстранты вышли в четверг на площади в центре Бейрута после сообщений о рекордном падении валютного курса ливанского фунта.

Как сообщает Report, со ссылкой на корреспондента ТАСС, толпы активистов протестного движения появились сейчас на площади Риада Сольха перед правительственным дворцом.

Перегорожена горящими покрышками прибрежная автострада в районе Сайфи возле штаб-квартиры оппозиционной партии Катаиб, которая выступает одним из главных организаторов уличных шествий. Протестующие устремились также к эстакаде Ринг, которая соединяет мусульманские и христианские кварталы столицы. Их пытаются оттеснить армейские патрули и полицейские формирования.

Депутат парламента Мишель Дахер ранее сообщил на своей странице в Facebook, что причиной вспыхнувших уличных протестов стало появление в социальных сетях слухов о том, что к вечеру курс ливанского фунта якобы упал на рынке до отметки 7 000 за один доллар. Профсоюз владельцев обменных бюро тут же опроверг эту информацию, подтвердив, что курс национальной валюты остается прежним: 3 900 фунтов за доллар. Однако группы активистов протестного движения уже устремились на улицы.

Поступают сообщения о протестах в мусульманском городе Триполи на севере Ливана, где ухудшение экономического положения стало причиной массовой безработицы среди молодежи. Уличные акции проходят в ряде населенных пунктов долины Бекаа на востоке страны, в нескольких местах перегорожено шоссе, идущее на юг.