В центре Берлина протестуют фермеры

Сотни фермеров со всей Германии перекрыли улицу в центре Берлина при помощи тракторов.

Сотни фермеров со всей Германии перекрыли улицу в центре Берлина при помощи тракторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция согласована с властями германской столицы - она проводится в знак протеста против запланированной отмены налоговых льгот.

По данным берлинской полиции, в акции участвуют около 3 тыс. человек, задействовано "несколько сотен" единиц сельскохозяйственной техники.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которые в 2024 году лишатся скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.