В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

В центре немецкого Берлина, недалеко от площади Александерплац, была обнаружена американская 100-килограммовая авиабомба. Как передаёт Report, об этом сообщает пресс-служба берлинской полиции на своей странице в Twitter.

Сообщается, что бомбу обнаружили в ходе строительных работ в районе площади Александерплац. Полиция приняла решение обезвредить боеприпас на месте и оцепила место происшествия.

“Технические проблемы будут решены уже скоро. Наши специалисты уже отделили взрыватель от бомбы и подготовили ее к подрыву”, - говорится в сообщении.

Позднее специалистам удалось обезвредить бомбу. В настоящее время полиция снимает оцепление с близлежащих кварталов. Также местным жителям разрешили вернуться в свои квартиры.