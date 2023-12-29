О нас

В центре Белграда студенты начали блокировать дороги

В центре Белграда студенты начали блокировать дороги Участники студенческой организации "Борьба" начали разбивать палатки на автомобильных перекрестках возле зданий министерств иностранных дел и госуправления в центре столицы Сербии.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 19:26
В центре Белграда студенты начали блокировать дороги

Участники студенческой организации "Борьба" начали разбивать палатки на автомобильных перекрестках возле зданий министерств иностранных дел и госуправления в центре столицы Сербии.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", протестующие ранее анонсировали суточную блокаду городских дорог в связи с несогласием с результатами парламентских и муниципальных выборов.

Речь о блокировке одной из центральных улиц Белграда — Князя Милоша. Автомобилисты, на пути которых студенты установили палатки, вынуждены разворачиваться и искать пути объезда. Организаторы планируют проводить акцию в течение суток.

Студенческая "Борьба" начала протесты на фоне поддержки оппозиционной коалиции "Сербия против насилия", которая не признала результаты парламентских и муниципальных выборов.

В ночь на 19 декабря на улицы вышли несколько тысяч человек, некоторые из них пытались проникнуть в здание избиркома.

24 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" попытались прорваться в администрацию Белграда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Serbiyada bir qrup fəal parlament və bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ilə bağlı aksiya keçirir

Другие новости из категории

Генсек НАТО и президент Польши обсудили инцидент с ракетой
Генсек НАТО и президент Польши обсудили инцидент с ракетой
29 декабря 2023 г. 20:33
Почти вся Нижняя Саксония затоплена из-за повышения уровня воды в реках
Почти вся Нижняя Саксония затоплена из-за повышения уровня воды в реках
29 декабря 2023 г. 19:57
Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов
Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов
29 декабря 2023 г. 19:40
Ректора Университета Висконсина уволили из-за роликов откровенного содержания
Ректора Университета Висконсина уволили из-за роликов откровенного содержания
29 декабря 2023 г. 19:22
США могут выделить Египту финансовую помощь в обмен на переселение палестинцев
США могут выделить Египту финансовую помощь в обмен на переселение палестинцев
29 декабря 2023 г. 18:32
В результате израильского удара по аэропорту Дамаска погибли 11 офицеров КСИР
В результате израильского удара по аэропорту Дамаска погибли 11 офицеров КСИР
29 декабря 2023 г. 17:25
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
29 декабря 2023 г. 16:40
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь
Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь
29 декабря 2023 г. 15:46
Лидеры G7 обсудят правовое обоснование конфискации активов РФ в феврале
Лидеры G7 обсудят правовое обоснование конфискации активов РФ в феврале
29 декабря 2023 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi