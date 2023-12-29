В центре Белграда студенты начали блокировать дороги

Участники студенческой организации "Борьба" начали разбивать палатки на автомобильных перекрестках возле зданий министерств иностранных дел и госуправления в центре столицы Сербии.

Участники студенческой организации "Борьба" начали разбивать палатки на автомобильных перекрестках возле зданий министерств иностранных дел и госуправления в центре столицы Сербии.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", протестующие ранее анонсировали суточную блокаду городских дорог в связи с несогласием с результатами парламентских и муниципальных выборов.

Речь о блокировке одной из центральных улиц Белграда — Князя Милоша. Автомобилисты, на пути которых студенты установили палатки, вынуждены разворачиваться и искать пути объезда. Организаторы планируют проводить акцию в течение суток.

Студенческая "Борьба" начала протесты на фоне поддержки оппозиционной коалиции "Сербия против насилия", которая не признала результаты парламентских и муниципальных выборов.

В ночь на 19 декабря на улицы вышли несколько тысяч человек, некоторые из них пытались проникнуть в здание избиркома.

24 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" попытались прорваться в администрацию Белграда.