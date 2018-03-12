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    В центре Белграда произошла cтрельба, есть жертвы

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в центре сербской столицы Белграде, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Стрельбу открыл уволенный работник одной из фирм, решивший таким образом "рассчитаться" с бывшими коллегами. Он ворвался в офис предприятия и открыл огонь по людям.

    Прибывшие на место врачи скорой помощи зафиксировали смерть одного человека, еще двое в критическом состоянии отправлены в больницу.

    На месте работают правоохранители.

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