​В центре Багдада произошли столкновения протестующих с полицией

Ожесточенные столкновения между протестующими и полицией произошли в субботу в центре Багдада, когда силы безопасности попытались силой освободить площадь Тахрир от демонстрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, силовики активно используют для разгона слезоточивый газ. Очевидцы утверждают, что полиция применяет боевые патроны против протестующих.

По неподтвержденной информации, в ходе беспорядков уже погибли от трех до пяти человек. Столкновения в эти часы происходят как рядом с площадью Тахрир, так и на сопредельных улицах, куда пытаются пробиться демонстранты. На кадрах из Багдада видно, как небо иракской столицы застилает густой черный дым от горящих автомобильных покрышек.

По данным телеканала, власти страны в субботу отключили интернет. 5 ноября Багдад и большинство районов Ирака были отрезаны от интернета на волне массовых демонстраций. 7 ноября блокировка была полностью снята, однако спустя три часа сеть вновь была недоступна практически во всех провинциях.