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В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

​В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции,  передает Report сообщает корреспондент РИА Новости.

Полиция применяет слезоточивый газ на подходе к центральной площади, где расположен главпочтамт.

В пятницу в ходе массовых акций протеста в центре Алжира полиция применила против протестующих слезоточивый газ, демонстранты в ответ закидали полицейских камнями. Наиболее заметные столкновения произошли в районе площади Одена, расположенной недалеко от Главпочтамта.

К вечеру заполнившие все прилегающие к центральной площади улицы протестующие начали постепенно расходиться по домам, однако в толпе были заметны агрессивно настроенные молодые люди, нарушающие порядок.

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