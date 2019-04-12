​В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает Report сообщает корреспондент РИА Новости.

Полиция применяет слезоточивый газ на подходе к центральной площади, где расположен главпочтамт.

В пятницу в ходе массовых акций протеста в центре Алжира полиция применила против протестующих слезоточивый газ, демонстранты в ответ закидали полицейских камнями. Наиболее заметные столкновения произошли в районе площади Одена, расположенной недалеко от Главпочтамта.

К вечеру заполнившие все прилегающие к центральной площади улицы протестующие начали постепенно расходиться по домам, однако в толпе были заметны агрессивно настроенные молодые люди, нарушающие порядок.