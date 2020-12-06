В центре Афин задержали более 100 человек из-за запрета на митинги

Полиция Греции задержала в воскресенье более 100 человек в центре Афин из-за запрета на митинги 6 декабря - в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский.

Полиция Греции задержала в воскресенье более 100 человек в центре Афин из-за запрета на митинги 6 декабря - в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По их данным, полицейские задержали более 100 человек в центре Афин, в том числе около 60 - в центральном районе Эксархия, где часто происходят стычки представителей левацких организаций с полицейским спецназом. Митинги, на которые собиралась молодежь, были в воскресенье мирными, люди пришли с плакатами. Сотрудники правоохранительных органов, выполняя приказ, разгоняли любые собрания и шествия, не пропустив даже делегацию учителей к памятнику подростку, установленному на улице на месте его гибели.

Греческая полиция, ссылаясь на необходимость борьбы с распространением пандемии коронавируса, запретила в субботу митинги и шествия 6 декабря в день памяти о Григоропулосе. Было объявлено, что за нарушение запрета будет налагаться административный штраф в размере 5 тыс евро для юридических лиц и 3 тыс евро для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе. Лицам, нарушающим запрет на участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе, будет грозить административный штраф в 300 евро.