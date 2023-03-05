В центре Афин в ходе стычек пострадали семь полицейских

Семь греческих полицейских пострадали в ходе стычек в центре Афин, которые возникли после массового митинга протеста у парламента Греции, проводившегося в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса.

Семь полицейских пострадали в ходе стычек в центре Афин, которые возникли после массового митинга протеста у парламента Греции, проводившегося в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса.

Как передает Report , об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

Руководство Греческой полиции (ELAS) распространило заявление в связи с инцидентами, произошедшими в воскресенье на площади Синтагма в Афинах во время митинга и марша протеста, в которых участвовали примерно 10 тыс. человек по инициативе различных союзов, организаций и коллективов в связи с железнодорожной катастрофой.

Группа из более чем 200 человек, которые участвовали в митинге и марше, начали бросать в полицейских куски мрамора, камни и бутылки с зажигательной смесью.