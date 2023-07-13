О нас

В центре Афин прогремел взрыв

В центре Афин прогремел взрыв Взрывное устройство сработало в четверг утром в центре Афин, на улице Сурмели, возле Великой ложи франкмасонов Греции, небольшой ущерб нанесен ее зданию, пострадавших и жертв нет.
Другие страны
13 июля 2023 г. 12:32
В центре Афин прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало в четверг утром в центре Афин, на улице Сурмели, возле Великой ложи франкмасонов Греции, небольшой ущерб нанесен ее зданию, пострадавших и жертв нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Skai TV.

По его информации, около 06:30 по местному времени неизвестный позвонил по телефону экстренных служб и сообщил об устройстве, которое взорвется в Великой ложе франкмасонов Греции, не назвав при этом время. Как только патрульная машина полиции прибыла на место происшествия, бомба взорвалась.

Полицейские обнаружили второй пакет рядом с взорвавшимся, оцепили весь квартал и вызвали пиротехников, которые произвели управляемый взрыв второго пакета.

По предварительной информации, оба устройства были очень малой мощности, они состояли из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других материалов. Пока никто не взял ответственность за это преступление.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
13 июля 2023 г. 11:46
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
13 июля 2023 г. 11:20
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 14:38
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
12 июля 2023 г. 11:25
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20
Под председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
ФотоПод председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
12 июля 2023 г. 00:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi