​В Центральном Китае 11 человек погибли в результате наводнения

По меньшей мере 11 человек погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Хунань в Центральном Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информационный портал Sina.

По информации местных властей, от наводнения пострадали 10 городов и 76 уездов провинции, сообщает портал.

Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий достигла 187,4 тыс. га. Сумма прямого экономического ущерба оценивается в 5,31 млрд юаней (порядка $780 млн).