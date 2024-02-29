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В центральной Индии в ДТП погибли 14 человек

В центральной Индии в ДТП погибли 14 человек Авария, в которой погибли 14 человек, произошла в округе Диндори штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 08:47
В центральной Индии в ДТП погибли 14 человек

Авария, в которой погибли 14 человек, произошла в округе Диндори штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

ДТП случилось ночью, когда группа местных жителей возвращалась домой в деревню после участия в праздничном мероприятии. "Перевозивший жителей пикап перевернулся после того, как водитель потерял управление", - отметили в полиции.

Жертвами ДТП стали 14 человек. Еще 21 получил ранения. Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу. Местные власти пообещали выделить семьям погибших финансовую помощь.

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Версия на английском языке 14 killed in road accident in central India

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