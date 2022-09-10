В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей

В штате Керетаро в центральной части Мексики в пятницу тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей.

В штате Керетаро в центральной части Мексики в пятницу тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в опубликованном заявлении региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В ДТП участвовали 23 автомобиля", - говорится в записи. На месте происшествия спасатели и медики оказали помощь 44 гражданам. Трем пострадавшим потребовалась госпитализация, их жизни вне опасности.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы тягача. Водителя транспортного средства задержали. Ожидается, что в ближайшее время региональная прокуратура приступит к выяснению обстоятельств случившегося.