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В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей

В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей В штате Керетаро в центральной части Мексики в пятницу тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 08:17
В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей

В штате Керетаро в центральной части Мексики в пятницу тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в опубликованном заявлении региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В ДТП участвовали 23 автомобиля", - говорится в записи. На месте происшествия спасатели и медики оказали помощь 44 гражданам. Трем пострадавшим потребовалась госпитализация, их жизни вне опасности.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы тягача. Водителя транспортного средства задержали. Ожидается, что в ближайшее время региональная прокуратура приступит к выяснению обстоятельств случившегося.

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