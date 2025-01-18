В центральной части Израиля объявили тревогу из-за ракеты из Йемена

Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах Израиля, предупреждая о ракетной опасности.

Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах Израиля, предупреждая о ракетной опасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сигналы тревоги были слышны в том числе в окрестностях Тель-Авива.

Как сообщила армейская пресс-служба, причиной тревоги стала ракета, запущенная из Йемена.

"Сирены прозвучали в ряде районов в центральной части Израиля после того, как из Йемена был запущен снаряд. Подробности выясняются", - говорится в заявлении военных.

Как уточнили затем в армии, ВВС Израиля успешно перехватили эту ракету. Сообщений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.