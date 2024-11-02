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В центральной части Израиля 19 человек пострадали после утреннего ракетного обстрела из Ливана

В центральной части Израиля 19 человек пострадали после утреннего ракетного обстрела из Ливана В центральной части Израиля, в регионе Шарон, 19 человек получили ранения запуска трех снарядов с территории Ливана по израильским населенным пунктам.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 09:25
В центральной части Израиля 19 человек пострадали после утреннего ракетного обстрела из Ливана

В центральной части Израиля, в регионе Шарон, 19 человек получили ранения запуска трех снарядов с территории Ливана по израильским населенным пунктам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Кроме того, ранее национальная служба скорой помощи Израиля сообщила об 11 пострадавших в центре города Тира. По данным службы, три человека получили ранения средней тяжести, остальные восемь - легкие.

Армия обороны Израиля в своем Telegram сообщила, что сирены сработали в ряде районов в центральной части Израиля в субботу утром. Сирены звучали в Герцлии, Раанане, Кфар-Сабе и Тире.

ЦАХАЛ сообщает, что три ракеты были запущены с территории Ливана в сторону Израиля: две были перехвачены, одна ракета попала на территорию Израиля.

"Предположительно, в этом районе был обнаружен упавший снаряд", — добавили в армии, уточнив, что подробности произошедшего выясняются.

Позже “Исламское сопротивление в Ираке” заявило, что запустило беспилотники по «жизненно важной цели» на севере Израиля. Пока неясно, имеют ли действия этой группы отношение к пострадавшим.

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