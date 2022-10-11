В Центральной Америке из-за урагана "Джулия" погибли не менее 28 человек

По меньшей мере 28 человек стали жертвами последствий урагана "Джулия" в странах Центральной Америки в воскресенье и понедельник.

По меньшей мере 28 человек стали жертвами последствий урагана "Джулия" в странах Центральной Америки в воскресенье и понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, местные власти эвакуировали несколько тысяч человек из-за сильных наводнений в районе прохождения урагана.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в Гватемале - по данным Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred), в общей сложности от последствий удара стихии погибли 14 человек. Власти республики эвакуировали в безопасные от наводнений районы более 1,3 тыс человек. Также разрушено около 1,6 тыс жилых строений.

В соседнем Сальвадоре девять погибших, около тысячи человек эвакуированы. Из-за повреждения деревьев сильными порывами ветра и разливов рек оказались заблокированными некоторые ключевые магистрали. В Гондурасе, по данным телеканала Telesur, из-за последствий урагана "Джулия" погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок.