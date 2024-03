В CENTCOM сообщили о ликвидации БПЛА и беспилотного судна хуситов в Красном море

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ликвидации БПЛА и беспилотного судна мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы США уничтожили одно беспилотное надводное судно, запущенное поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из контролируемых ими районов Йемена. О пострадавших или повреждениях на кораблях США или коалиции не сообщалось", - говорится в сообщении командования, опубликованном в среду в X (ранее Twitter).

В нем также отмечается, что силы коалиции уничтожили один беспилотник хуситов.