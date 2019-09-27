В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета

Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал.

Как передает Report, об этом сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.

Глава миссии Манкеур Ндиайе подтвердил информацию. "С огромной скорбью я узнал о крушении вертолета ВС Сенегала в момент приземления в Буаре, при котором три человека погибли и один пострадал", - написал глава миссии в Twitter.

По данным DakarActu, вертолет Ми-35 возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками.

Сенегальская армия сообщила, что находится в контакте с ООН по вопросу об эвакуации пострадавшего и тел погибших.