В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец

Еще один миротворец ООН погиб в ЦАР – нападение на колонну совершила, предположительно "Коалиция патриотов за перемены".
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение предположительно бойцов "Коалиции патриотов за перемены" на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Гримари... Был убит миротворец из Бурунди, двое других ранены", - говорится в сообщении Дюжаррика.
По его словам, генсек напоминает, что нападения на миротворцев ООН могут представлять военное преступление. "Он призывает власти Центральноафриканской Республики не жалеть усилий для установления виновных в этих нападениях, чтобы их можно было быстро привлечь к ответственности. Нападения на миротворцев не должны оставаться безнаказанными", - заявил Дюжаррик.
Он добавил, что генсек глубоко обеспокоен продолжающимися попытками дестабилизировать ситуацию, которые предпринимают вооруженные группировки по всей стране. "Он призывает все стороны немедленно прекратить насилие и решать споры мирными средствами", - добавил Дюжаррик.