В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец

Еще один миротворец ООН погиб в ЦАР – нападение на колонну совершила, предположительно "Коалиция патриотов за перемены".

Еще один миротворец ООН погиб в ЦАР – нападение на колонну совершила, предположительно "Коалиция патриотов за перемены".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение предположительно бойцов "Коалиции патриотов за перемены" на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в Гримари... Был убит миротворец из Бурунди, двое других ранены", - говорится в сообщении Дюжаррика.

По его словам, генсек напоминает, что нападения на миротворцев ООН могут представлять военное преступление. "Он призывает власти Центральноафриканской Республики не жалеть усилий для установления виновных в этих нападениях, чтобы их можно было быстро привлечь к ответственности. Нападения на миротворцев не должны оставаться безнаказанными", - заявил Дюжаррик.

Он добавил, что генсек глубоко обеспокоен продолжающимися попытками дестабилизировать ситуацию, которые предпринимают вооруженные группировки по всей стране. "Он призывает все стороны немедленно прекратить насилие и решать споры мирными средствами", - добавил Дюжаррик.