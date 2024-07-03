В ЦАР при атаке боевиков погибли 11 человек

В ходе атаки вооруженных повстанцев на две армейские базы в ЦАР убиты по меньшей мере пять солдат и шесть мирных жителей.

В ходе атаки вооруженных повстанцев на две армейские базы в ЦАР убиты по меньшей мере пять солдат и шесть мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщил министр обороны страны Клод Рамо-Биро.

По утверждению министра, ситуация находится под контролем.

Как заявил агентству мэр округа Бокаранга Фидель Панджекане, нападение произошло в населенных пунктах Нгутере и Бокаранга в регионе Уам-Пенде на северо-западе страны, где есть базы вооруженных сил ЦАР.

Нападение было совершено повстанцами фракции "Возвращение, освоение, реабилитация".