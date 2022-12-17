В ЦАР повстанцы атаковали город Нгакобо

Боевики из антиправительственной повстанческой "Коалиции патриотов за перемены" атаковали город Нгакобо на юге Центрально-Африканской Республики (ЦАР), но после ожесточенного боя были вынуждены отойти.

Боевики из антиправительственной повстанческой "Коалиции патриотов за перемены" атаковали город Нгакобо на юге Центрально-Африканской Республики (ЦАР), но после ожесточенного боя были вынуждены отойти.

Как передает Report, об этом сообщил центральноафриканский новостной портал Corbeaunews.

Отряды группировки "Единство за мир в ЦАР", которая входит в повстанческую коалицию, напали ранним утром на позиции правительственных сил в Нгакобо, отмечает он. Боевикам удалось войти в город, однако прибывшие на помощь армейские подразделения, которых поддерживали международные союзники ЦАР, вытеснили их из Нгакобо. О возможных потерях с обеих сторон данных нет.

Правительственные силы сейчас полностью контролируют Нгакобо, который расположен в 56 км к югу от стратегически важного города Бамбари.